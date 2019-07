Condividi | Cor 18:30 Ad Alghero nascerà un Auditorium musicale comunale all´avanguardia. Pubblicato il primo bando da poco meno di 3 milioni di euro. E´ un progetto pilota regionale Scuola Tarragona: c'è il bando da 2,8 milioni



ALGHERO - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dalla Centrale unica di committenza dei Comuni di Alghero e Stintino il bando di gara per l’assegnazione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado “Grazia Deledda”. 2.650.081,38 l'importo del progetto pilota che prevede la realizzazione della cosiddetta scuola del Nuovo Millennio.



Si tratta di uno degli interventi inseriti nel più vasto piano regionale “Iscol@” che punta alla modernizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici della Sardegna. Solo ad Alghero sono interessate tutte le scuole cittadine, 19 istituti, per un totale d'investimento che sfiora i 4 milioni di euro.



Quello dell'istituto Deledda ad Alghero è certamente tra gli interventi più importanti in Sardegna, progetto cofinanziato dal Comune, per lavori che comprendono anche gli spazi adiacenti alla scuola ed ai giardini. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 29 luglio 2019 (ore 13) e l'aggiudicazione sarà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



Nella foto: il rendering del nuovo Auditorium di Alghero