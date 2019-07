Condividi | Red 20:21 Sabato, è in programma “…e quindi uscimmo a riveder le stelle…”, l´iniziativa a scopo benefico a favore della Lega italiana fibrosi cistica Sardegna. L´iniziativa è organizzata dall´Areste, in collaborazione con la Società astronomica turritana ed è patrocinata dal Parco naturale regionale di Porto Conte Ad Alghero Lifc benefica



ALGHERO - Sabato 6 luglio si svolgerà l'evento benefico a favore della Lega italiana fibrosi cistica Sardegna “…e quindi uscimmo a riveder le stelle…”. L'iniziativa è organizzata dall'Areste, in collaborazione con la Società astronomica turritana ed è patrocinata dal Parco naturale regionale di Porto Conte. Lo scopo dell’Iniziativa è quello di finanziare i vari progetti della Lifc, e tra gli altri, il progetto partito nel 2018 che ha visto l'inserimento di due fisioterapiste per la riabilitazione respiratoria e di una psicologa nel centro di supporto per la patologia nel Reparto di Pediatria dell'ospedale di Alghero.



Il programma dell’iniziativa prevede una passeggiata al tramonto con partenza dall'ingresso principale della riserva di Punta Giglio. La passeggiata si svolgerà attraverso le due sterrate principali, di facile percorrenza, con un percorso ad anello ed uno sviluppo complessivo di circa 5chilometri. A La Bramassa, è prevista la sosta per la cena al sacco, seguita, verso le 22.30, dall'osservazione delle stelle e dalla lettura delle costellazioni, in collaborazione con gli astrofili della Società astronomica turritana. Il rientro al punto di partenza è previsto per le 24.



La quota di partecipazione è di 10euro per gli adulti, ad offerta per i bambini. Gli organizzatori consigliano di portare la cena al sacco, acqua, scarpe adeguate ad un percorso sterrato, un telo da mare o qualcosa di morbido per sedersi sugli scogli per la cena e la lettura delle costellazioni, una luce frontale o una torcia per percorrere in sicurezza il percorso di rientro alle auto. L'appuntamento è per le 20, all'ingresso principale della riserva di Punta Giglio. Quote ed adesioni potranno essere recapitate direttamente in loco.