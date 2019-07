Condividi | Red 23:23 Oggi, si sono registrati due incendi, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio con il coordinamento del Corpo forestale, nelle campagne di Bottida ed in quelle di Buddusò Doppio rogo in Sardegna



CAGLIARI – Oggi (lunedì), si sono registrati due incendi, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio con il coordinamento del Corpo forestale. Il primo è divampato nelle campagne di Bottida, il secondo in quelle di Buddusò.



Il primo rogo si è sviluppato nell'agro del territorio comunale di Bottida, in località Nodu San Francesco, dove è intervenuto un elicottero dalla base elicotteri della Forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Bono, coadiuvato dalla squadra del cantiere di Forestas di Burgos Istralla e dai Barracelli di Burgos. L’incendio ha interessato circa mezzo ettato di terreno incolto e di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15:42.



Il secondo incendio è divampato in località Borucca, nelle campagne di Buddusò, dove sono intervenuti gli elicotteri dalle basi elicotteri della Forestale di Alà dei sardi e di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Buddusò, coadiuvato da una squadra del cantiere di Forestas di Buddusò-Bovio Olbia, dai volontari dell'associazione Buddusò- ProCiv Virginia. L’incendio, di circa 2ettari, era ancor più complicato per la presenza di bombole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.44. Commenti CAGLIARI – Oggi (lunedì), si sono registrati due incendi, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio con il coordinamento del Corpo forestale. Il primo è divampato nelle campagne di Bottida, il secondo in quelle di Buddusò.Il primo rogo si è sviluppato nell'agro del territorio comunale di Bottida, in località Nodu San Francesco, dove è intervenuto un elicottero dalla base elicotteri della Forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Bono, coadiuvato dalla squadra del cantiere di Forestas di Burgos Istralla e dai Barracelli di Burgos. L’incendio ha interessato circa mezzo ettato di terreno incolto e di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15:42.Il secondo incendio è divampato in località Borucca, nelle campagne di Buddusò, dove sono intervenuti gli elicotteri dalle basi elicotteri della Forestale di Alà dei sardi e di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Buddusò, coadiuvato da una squadra del cantiere di Forestas di Buddusò-Bovio Olbia, dai volontari dell'associazione Buddusò- ProCiv Virginia. L’incendio, di circa 2ettari, era ancor più complicato per la presenza di bombole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.44.