Proseguono questa sera, nel cortile interno del Conservatorio "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari, gli appuntamenti con la rassegna che vede suonare sotto le stelle i migliori allievi delle classi di pianoforte, violino, corno, fisarmonica e musica da camera "Notturni di Note" prosegue la rassegna



CAGLIARI - Proseguono, nel cortile interno del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, gli appuntamenti con Notturni di note”, la rassegna che vede suonare sotto le stelle i migliori allievi delle classi di pianoforte, violino, corno, fisarmonica e musica da camera. Questa sera (martedì), alle 21.30, arriva una nuova serata dedicata al pianoforte.



Protagonisti saranno Francesca Massidda e Matteo Nurcis. Proprio con quest’ultimo, prenderà il via il concerto: si parte con il Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo Bwv992 di Bach, per prosegure sulle note della Sonata in fa min. K239 e della Toccata in re min. K141di Scarlatti, fino alla Sonata in sol magg. Wo14 di Clementi ed al Preludio dallo Studio da concerto op.40 n.1 di Kapustin.



Sarà poi la volta di Massidda, che affronterà i 24 Preludi op.28 di Chopin. La rassegna è curata dalle docenti Aurora Cogliando ed Elisabetta Dessì. Il costo del biglietto è di 5euro. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 070/493118.



