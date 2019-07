Condividi | Red 9:22 Si è disputata domenica la 16esima edizione del Trofeo Maci, prova del Campionato Vento de l’Alguer. Sunrise e Picka II prime in classe Orc. Mau one domina la veleggiata a Rating Fiv A Surprise e Picka II il Trofeo Maci



ALGHERO - Numerose e agguerrite le flotte della terza regata del Campionato Vento dell’Alguer 2019 organizzato dalla Sezione di Alghero della Lega navale italiana, con la collaborazione del Consorzio Porto di Alghero, che ha visto in acqua oltre venticinque barche. Percorso misto tecnico costiero della lunghezza di 13miglia. Poco dopo mezzogiorno, davanti a Fertilia, la partenza con 7nodi di libeccio a ponente, con salti alterni e rinforzi nel corso della giornata. Regolari le partenze, prima la classe Orc e poi la Veleggiata Rating Fiv.



In testa alla boa di bolina, pronta ad issare l'enorme gennaker, è Corto Maltese, seguito a grande distanza da Gagliarda, Luna Storta e Surprise, tutte in competizione nella categoria Crociera Regata. Il calcolo dei compensi Orc fa però scivolare Corto Maltese al secondo posto, preceduto da Surprise, mentre Gagliarda (la nuova imbarcazione di Nicolò Patetta) guadagna la terza posizione, seguita da Luna Storta e Lila. Nella categoria Gran Crociera, prima è Picka II, tallonata a breve distanza da Vitamina e l’Altra luna.



La Veleggiata a Rating Fiv, sullo stesso tracciato, ma più breve di 3,6miglia, è stata disputata da diciotto barche (per un terzo di soci Maci) divise nelle due categorie entro ed oltre i 10metri. Si aggiudica il trofeo nella categoria fino a 33piedi Mau One, di Giuseppe Dessi, con Antonio Peru al timone; distaccato di quasi 40', al secondo posto, Fran di Pierfranco Masia, ed al terzo Queen Mary di Antonio Pinna. Nella categoria maggiore, prima Datenandi di Stefano Macciocu con il suo speciale, entusiasta e giovanissimo equipaggio del Liceo Azuni, che partecipa al progetto promosso dalla sezione della Lni di Alghero per diffondere la vela nelle scuole.



Presente all'affollata cerimonia di premiazione il neosindaco di Alghero, nonché presidente del Maci, Mario Conoci. Grandi ringraziamenti sono stati tributati a tutti i soci, che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento, in particolare all'ufficiale di regata Francesco Franceschini, che ha presentato il progetto di un corso formativo della Lega navale di Alghero, specifico per armatori ed equipaggi che desiderano affinare le proprie capacità e migliorare le prestazioni in regata.Prossimo appuntamento del Vento de l'Alguer domenica 21 luglio, con il Trofeo Cosmo immobiliare.