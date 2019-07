Condividi | Red 13:24 Con nove podi conquistati nell’arco di ventiquattro ore, la compagine algherese ha fatto la parte del leone nell’ultimo week-end podistico di giugno, rispettivamente alla prima edizione del Memorial Gregorio Piga–“Correre per un sogno” di sabato a Maracalagonis, ed al trofeo Atletica Uta-“Memorial Tore Meloni” di domenica Alghero Marathon da podio nel weekend



ALGHERO - Con nove podi conquistati nell’arco di ventiquattro ore, l’Alghero Marathon ha fatto la parte del leone nell’ultimo week-end podistico di giugno, rispettivamente alla prima edizione del Memorial Gregorio Piga–“Correre per un sogno” di sabato a Maracalagonis, ed al trofeo Atletica Uta-“Memorial Tore Meloni” di domenica. Nello specifico, quattro podi (due vittorie, un secondo ed un terzo posto) negli 8chilometri di Maracalagonis, e cinque (una vittoria, tre secondi posti ed un terzo) lungo i 6chilometri di Uta. Risultati di spicco, che fanno colorare di blu le classifiche per società del trofeo “Master on the road 2019” e rafforzano ulteriormente quella femminile, che vede in testa incontrastate le atlete algheresi.



L’escalation degli “stakanovisti” dell’Alghero Marathon è iniziata sabato sera, con l’appuntamento organizzato dall'Atletica Maracalagonis: partenza da Via Cagliari con tre giri da 2,5chilometri ciascuno e giro conclusivo attorno alla piazza di 500metri. Sei gli algheresi al via: Paola Pala tra le Sf35 e Daniela Perinu nelle Sf40 hanno vinto per distacco classificandosi rispettivamente seconda e prima assoluta nella classifica a tempi femminile. A podio anche Antonella Diana Sanna, che si è piazzata al secondo posto nelle Sf45. Nella gara maschile, è salito sul podio Guido Rimini, grazie al terzo posto nella senior 55 maschile. 12esimo e 14esimo posto per Giacomo Carboni e Raffaele Piras tra gli Sm45.



Domenica sera, a 30chilometri di distanza, la seconda edizione del trofeo Atletica Uta-Memorial Tore Meloni. Percorso completamente pianeggiante attorno al parco comunale Piazza S’Olivariu, con tre giri da 2chilometri ciascuno. In gara otto bluerunner: ancora una volta Daniela Perinu ha sbaragliato la concorrenza nella categoria Sf40, vincendo con il tempo di 23'30” e distanziando la seconda classificata Manuela Fenu dell’Atletica Pula di 19”, al termine di una gara tutta in rimonta. Primo posto per lei sia nella classifica assoluta, sia di categoria, ma soprattutto vittoria a Maracalagonis e ad Uta in poco meno di ventiquattro ore. Bene anche Daniela Zedda, seconda tra le Sf50 dietro Marinella Curreli (Atletica Siurgus Donigala). Piazzamento mai in discussione e crono finale di 26'34”. Terzo posto al fotofinish per Monica Dessì (26'59”), che ha regolato sul filo di lana Sabrina Cogoni (27') della Nuova Atletica Sestu, con quinto posto in rimonta per Antonella Diana Sanna (29'03”), sempre nella Sf45. Secondo posto dopo un continua testa a testa con il padrone di casa Gianluca Manca per Angelo Tiloca nella Sm40 (21'39” e decimo posto assoluto). Ancora un podio dopo il terzo posto del giorno prima per Guido Rimini, stavolta secondo (24'33”) tra gli Sm55, dopo aver scalato una posizione per ogni giro. Decimo ed 11esimo posto nella Sm45 per Giuseppe Baffo (25'02”) e Raffaele Piras (25'54”), reduce anch’egli dalla gara di Maracalagonis.



La gara di Uta si è poi conclusa con l'insolita staffetta 4x400 "Beer mile": ogni componente del quartetto doveva bere una bottoglia da 0,33 di birra e correre 400metri, al termine dei quali trovava l'altro frazionista ad attenderlo. A fine gara, un'altra ulteriore birra con tranquillità, dopo una due giorni a tutto gas. Sono ancora quattro le gare in calendario per l'assegnazione del trofeo Master on the road 2019: sabato 20 luglio a Carloforte, sabato 24 agosto Perdaxius, i Diecimila di Alghero a San Michele ed il memorial Marceddì a Terralba di domenica 6 ottobre.