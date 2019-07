video Condividi | M.F. 10:00 Gabbiani affamati a caccia in città



Complici i ritardi nella raccolta differenziata, sempre più spesso i gabbiani che un tempo affollavano i maleodoranti cassonetti disseminati nella città si concentrano sotto i portoni e, al pari di cani randagi e gatti, rovistano le buste abbandonate sui marciapiedi in attesa che vengano ritirate. L´occhio attento di un cittadino ha ripreso l´opera di un gabbiano in via Mazzini ad Alghero.