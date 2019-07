Condividi | Cor 13:00 In previsione della consegna dei nuovi alloggi in corso di realizzazione nella zona del Carmine, approvata la graduatoria provvisoria per l´assegnazione Erp. 222 le domande elaborate dagli uffici del Comune di Alghero, delle quali 19 escluse Case popolari, la graduatoria: 203 in lizza



ALGHERO - Approvata dal competente dirigente del settore Servizi Sociali e alla Famiglia del Comune di Alghero la nuova graduatoria provvisoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. E' composta da 203 famiglie, a cui si aggiungono 19 istanze non ammesse per mancanza dei requisiti per l’accesso, per un totale di 222 domande elaborate.



La graduatoria è consultabile presso gli uffici del settore "Qualità della Vita" ubicati al Quarter di Largo San Francesco. Sarà presto caricata anche sul sito istituzionale dell'ente, con la possibilità per tutti gli interessati di presentare osservazioni o ricorsi direttamente alla Commissione competente per i successivi 30 giorni. All’opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi presentati ai fini del concorso.



