Col sindaco ancora ingarbugliato sulla composizione della Giunta comunale, è una vera e propria bomba quella innescata dalla Lega su Alghero. Non usa mezze misure il coordinatore regionale della Lega Salvini premier, Eugenio Zoffili Diktat leghista sull´ex Caserma

«Res pubblica subito a casa»



ALGHERO - «A breve incontrerò il nostro nuovo sindaco di Alghero Mario Conoci. Una delle richieste che gli faremo come Lega sarà quella di mandare a casa questi pseudo “pacifisti” del Centro sociale Res publica, che occupano uno stabile in pieno centro storico grazie a un bando di anni fa della Giunta Pd guidata dall’ex sindaco anti-Salvini Bruno».



Non usa mezze misure il coordinatore regionale della Lega Salvini premier per la Sardegna Eugenio Zoffili, che punta l'obbiettivo sulla storica struttura di Via Simon, ex caserma dei Carabinieri. «Restituiamo questi locali ai cittadini algheresi che ne hanno veramente bisogno e in difficoltà», incalza Zoffili.



Insomma, mentre il Centrodestra cerca ancora la quadra per il varo della nuova Giunta comunale, sul tavolo del primo cittadino arrivano già richieste "pesanti" per la vita quotidiana della città. E la Lega mette subito "il carico", ponendo l'obbiettivo su una struttura nel pieno centro cittadino e vista spesso al centro degli attacchi dell'allora Opposizione all'ex sindaco Mario Bruno. Ora, diventa un "problema" per l'attuale Amministrazione, chiamata quindi dagli "alleati" a trovare in tempi brevi una soluzione.



