Per Fi la differenziata è un flop

ALGHERO - «Altro che 70% di raccolta differenziata, dopo la sanzione di euro 35.706 inflitta al Comune di Alghero per non avere raggiunto la soglia del 65% di differenziata nel 2018 ora si profilano tempi bui anche per il 2019». Così il Direttivo di Forza Italia Alghero commenta i dati ritenuti «poco soddisfacenti» della raccolta differenziata, che a detta del partito certificherebbero «un crollo», passando al 64,38% di maggio rispetto al 68,21% di gennaio.



«Una picchiata che deve essere raddrizzata – commentano Giovanna Caria e Pasqualina Bardino - per evitare il pagamento di pesanti sanzioni per non avere raggiunto la soglia del 65% di differenziata». Secondo Ferdinando Manconi e Antonello Peru del Direttivo cittadino degli azzurri anche in questo settore il sindaco Conoci e la coalizione di centrodestra sardista e civica «hanno iniziato a lavorare con impegno e si preparano ad avviare azioni politiche in materia di gestione del ciclo dei rifiuti adeguate».



