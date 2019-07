Condividi | A.S. 15:47 Il Santo Padre Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Nuoro (Italia), presentata da S.E. Mons. Mosé Marcia. Sarà Mons. Antonio Mura, finora Vescovo di Lanusei, a ricoprire l´alto incarico pastorale Mons Mura nuovo Vescovo di Nuoro



NUORO - Mons. Antonio Mura, finora Vescovo di Lanusei, è il nuovo Vescovo di Nuoro, ma ricoprirà contestualmente l'incarico di Amministratore Apostolico di Lanusei. Mons. Mura è stato ordinato sacerdote il 1° agosto 1979, per la diocesi di Alghero-Bosa.



Nato a Bortigali, provincia di Nuoro e diocesi di Alghero-Bosa, il 28 dicembre 1952, ha compiuto gli studi superiori all’Istituto Tecnico per Geometri di Macomer, frequentando successivamente al Diploma due anni all’Università, prima di entrare in Seminario nel 1974. Inviato a Roma, ha conseguito il Baccalaureato in Filosofia e in Teologia all’Università Pontificia Salesiana.



Ha conseguito la Licenza in Teologia Dogmatica alla Facoltà Teologica della Sardegna e la Laurea in Pedagogia, e poi in Filosofia, all’Università Statale di Sassari. Dopo l’ordinazione ha svolto numerosi incarichi e ministeri fino all'elezione di Vescovo di Lanusei avvenuta il 31 gennaio 2014 (consacrato il 25 marzo successivo). In seno alla Conferenza Episcopale Sarda è Vescovo Delegato per gli Uffici Regionali per l’Insegnamento della Religione Cattolica e per il Progetto Culturale.



Nella foto: Mons. Antonello Mura con Mons. Mauro Maria Morfino Commenti NUORO - Mons. Antonio Mura, finora Vescovo di Lanusei, è il nuovo Vescovo di Nuoro, ma ricoprirà contestualmente l'incarico di Amministratore Apostolico di Lanusei. Mons. Mura è stato ordinato sacerdote il 1° agosto 1979, per la diocesi di Alghero-Bosa.Nato a Bortigali, provincia di Nuoro e diocesi di Alghero-Bosa, il 28 dicembre 1952, ha compiuto gli studi superiori all’Istituto Tecnico per Geometri di Macomer, frequentando successivamente al Diploma due anni all’Università, prima di entrare in Seminario nel 1974. Inviato a Roma, ha conseguito il Baccalaureato in Filosofia e in Teologia all’Università Pontificia Salesiana.Ha conseguito la Licenza in Teologia Dogmatica alla Facoltà Teologica della Sardegna e la Laurea in Pedagogia, e poi in Filosofia, all’Università Statale di Sassari. Dopo l’ordinazione ha svolto numerosi incarichi e ministeri fino all'elezione di Vescovo di Lanusei avvenuta il 31 gennaio 2014 (consacrato il 25 marzo successivo). In seno alla Conferenza Episcopale Sarda è Vescovo Delegato per gli Uffici Regionali per l’Insegnamento della Religione Cattolica e per il Progetto Culturale.Nella foto: Mons. Antonello Mura con Mons. Mauro Maria Morfino