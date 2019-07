Nanni Campus proclamato sindaco

video 12:50 Di Nolfo apre il laboratorio d'idee Opposizione dura e forte, ma anche idee e proposte per far crescere Alghero e il Centrosinistra. Questo è Valdo Di Nolfo. Per lui è un ritorno in "grande" tra i banchi del Consiglio comunale dopo anni di assenza dalla politica attiva. Unico rappresentante della Sinistra locale, si dice pronto ad aprire un nuovo laboratorio per la città. Lancia così una nuova sfida ai suoi elettori ma aperta alla città. L´intervista sul Quotidiano di Alghero.