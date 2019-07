Condividi | Red 23:12 Oggi, si sono registrati due roghi, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale, uno nelle campagne di Iglesias e l´altro nell´agro di Simaxis Ancora due incendi nell´Isola



CAGLIARI - Oggi (martedì), si sono registrati due roghi, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale. Il primo, si è sviluppato nelle campagne del Comune di Iglesias, in località Bindua, dove è intervenuto un elicottero della Forestale proveniente dalla base elicotteristica di Marganai.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Iglesias, coadiuvato da due squadre di volontari di Iglesias e Gonnesa e da una squadra dei Vigili del fuoco di Iglesias. L’incendio ha interessato circa 100metri quadrati di misto conifere e latifoglie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.10.



Il secondo rogo si è registrato in località Mindas, nelle campagne di Simaxis, dove è intervenuto un elicottero della Forestale proveniente dalla base elicotteristica di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Villaurbana, coadiuvato dalla squadra di Forestas Siappiccia. L'incendio ha interessato circa 200metri di fascia lungo strada. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.05.