Condividi | Red 9:18 Interventi di pulizia nei quartieri, con interventi incisivi nelle parti stradali e nei marciapiedi. Nel quartiere di Sant’Agostino i risultati sono estremamente positivi, grazie alla piena collaborazione di Alghero Ambiente Pulizia e decoro a Sant´Agostino



ALGHERO - Interventi di pulizia nei quartieri, con interventi incisivi nelle parti stradali e nei marciapiedi. Nel quartiere di Sant’Agostino i risultati sono estremamente positivi, grazie alla piena collaborazione di Alghero Ambiente.



Su richiesta dei residenti, l’intervento straordinario è stato completato in questi giorni. Il rinnovato impegno su più fronti da parte dell’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana è stato sottolineato più volte dal sindaco Mario Conoci.



Il programma continua con una serie di interventi, che toccheranno tutti i quartieri, per rendere uniforme il decoro e la pulizia. L’obbiettivo è quello di mettere a sistema con continuità la realizzazione delle operazioni in tutti i quartieri della città. Commenti ALGHERO - Interventi di pulizia nei quartieri, con interventi incisivi nelle parti stradali e nei marciapiedi. Nel quartiere di Sant’Agostino i risultati sono estremamente positivi, grazie alla piena collaborazione di Alghero Ambiente.Su richiesta dei residenti, l’intervento straordinario è stato completato in questi giorni. Il rinnovato impegno su più fronti da parte dell’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana è stato sottolineato più volte dal sindaco Mario Conoci.Il programma continua con una serie di interventi, che toccheranno tutti i quartieri, per rendere uniforme il decoro e la pulizia. L’obbiettivo è quello di mettere a sistema con continuità la realizzazione delle operazioni in tutti i quartieri della città.