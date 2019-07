Condividi | Red 18:18 Venerdì sera, nuovo appuntamento con le anteprime del festival “Dall´altra parte del mare”. Nella cinquecentesca Torre di San Giovanni è in programma la prima uscita nazionale per “Il visitatore”, il nuovo romanzo uscito nei giorni scorsi per la casa editrice Nutrimenti Libri: Vindice Lecis ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 5 luglio, alle 21, nuovo appuntamento con le anteprime del festival “Dall'altra parte del mare”. Nella cinquecentesca Torre di San Giovanni è in programma la prima uscita nazionale per “Il visitatore”, il nuovo romanzo di Vindice Lecis uscito nei giorni scorsi per la casa editrice Nutrimenti. Interverranno con l'autore Elias Vacca ed Angela Simula Cadoni. Le letture saranno a cura di Alessandro Pala Griesche.



Oltre ad essere un grande romanzo storico,Il visitatore è anche un affresco rigoroso e documentato della Sardegna in un'epoca di violenze e spionaggio, corruzione ed inquisizione, in cui i rappresentanti delle istituzioni, dalla nobiltà alla Chiesa, dalla Corona spagnola ai governi locali, facevamo dell'arbitrio la regola. L'Alghero del XVII secolo è uno dei luoghi centrali del libro, in cui una superba ricostruzione della città (grazie all'ausilio di documenti in parte inediti) fa da sfondo a un grande ed appassionante romanzo storico, ricchissimo di eventi, con personaggi e figure storiche realmente esistite, che si mescolano a personaggi d'invenzione.



Lecis, 62enne giornalista sassarese, ha lavorato per trentacinque anni per il gruppo “Espresso”. È autore di romanzi storici e saggi sulla politica italiana del Novecento e sulla storia antica della Sardegna, tra cui “La resa dei conti” (2003), “Togliatti deve morire” (2005), “Da una parte della barricata” (2007), “Le pietre di Nur” (2011), “Golpe” (2011), “Buiakesos: le guardie del giudice” (2012), “Il condaghe segreto” (2013), “Judikes” (2014), “Rapidum” (2015), “Hospiton” (2017) ed “Ospitone dux Barbariae” (2019). Per Nutrimenti, ha pubblicato “La voce della verità. Storia di Luigi Polano il comunista che beffò Mussolini” (2014), “L'infiltrato” (2016) ed “Il nemico” (2018).



