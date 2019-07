Condividi | Red 22:04 Sabato mattina, la Sala Conferenze de Lo Quarter ospiterà la conferenza stampa di presentazione di “Alghero Wines day” e della nuova edizione dell’Akènta day, appuntamenti organizzati dalla Cantina Santa Maria la Palma, con il patrocinio del Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, previsti per venerdì 19 e sabato 20 luglio E´ tempo di Alghero Wines day



ALGHERO - Sabato 6 luglio, alle 10, la Sala Conferenze de Lo Quarter ospiterà la conferenza stampa di presentazione di “Alghero Wines day” e della nuova edizione dell’Akènta day, appuntamenti organizzati dalla Cantina Santa Maria la Palma, con il patrocinio del Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, previsti per venerdì 19 e sabato 20 luglio. Alla conferenza stampa, parteciperanno i dirigenti ed il direttore commerciale della Cantina Santa Maria la Palma, il sindaco Mario Conoci ed i vertici della Fondazione Alghero.



L’Alghero Wines Day è un evento realizzato all’interno di un progetto di promozione dei vitigni e vini dell’area di Alghero (Vini in Alghero Promotion). Venerdì 19, dalle 19, lla stessa sala sarà teatro di un convegno con importanti relatori regionali e nazionali, dedicato alla conoscenza dei vini di Alghero ed alla loro valorizzazione. A partire dalle 22, nella Banchina Dogana del porto di Alghero, spazio al video show dei Punkomat, a cui seguirà l’esibizione degli acrobati Sonics, dedicata alla promozione dei vini del territorio algherese. L’Akènta day è una giornata dedicata all’emersione della Cantina subacquea di Alghero ed alla valorizzazione del territorio.



Sabato 20, la Cantina Santa Maria la Palma ha organizzato una giornata intera di grandi emozioni, dalla mattina alla sera. Si comincerà alle 10.30, con la crociera per assistere all'emersione della Cantina subacquea, a cui seguiranno brindisi e boat party (Akènta day emersion party), fino alla notte quando, a partire dalle 22, la Banchina Dogana del porto di Alghero ospiterà un grande spettacolo: show video mapping, le acrobazie dei Sonics a 20metri d'altezza, il dj set di Radio Deejay e Radio M2o, con il party OneTwoOneTwo e lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Un'iniziativa che la Cantina ha pensato per fare un grande regalo alla città e che si posiziona come un importante evento dell'estate algherese, capace di attirare nuovi turisti e regalare una notte magica per tutti.