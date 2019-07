Condividi | M.P. 17:59 L’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Porto Torres ha pubblicato un manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti riguardanti attività di animazione o aggregazione socio-culturale Porto Torres: progetti aggregativi, via al bando



PORTO TORRES - L’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Porto Torres ha pubblicato un manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti riguardanti attività di animazione o aggregazione socio-culturale e socio-educativa rivolte a minorenni, giovani adulti e a persone ultrasessantenni, residenti a Porto Torres. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 11 luglio 2019.



La finalità della manifestazione di interesse è quella di stimolare l'associazionismo locale, le attività sportive e il volontariato a creare proposte di carattere aggregativo e socializzante a cui dovrà essere dato corso esclusivamente nell'arco temporale che intercorre tra il mese di luglio ed il mese di settembre 2019. I dettagli della manifestazione d'interesse e la modulistica sono pubblicati nella home page del sito web del Comune, nella sezione Avvisi e scadenze.