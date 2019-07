Condividi | Raniero Selva 20:01 L'opinione di Raniero Selva Sbandierano interventi ridicoli



Da oltre quindici giorni, la città ha un nuovo sindaco (a cui vanno i miei auguri di buon lavoro), ma non ha una Giunta e quindi un Esecutivo per affrontare i temi che quotidianamente devono essere risolti. Noto però che con solerzia e quasi una affannosa ricerca alla critica, alcuni soggetti politici e qualche sigla, senza parlare di nessuna proposta governativa, preferiscono addentrarsi in tematiche che guardando indietro nel tempo, avevano lasciate irrisolte. Mi riferisco in particolar modo alla raccolta dei rifiuti e pulizia della città. Si sbandierano interventi ordinari previsti dal capitolato, e dati di differenziata e sanzioni che hanno solo del ridicolo. Se avessero letto bene le carte, magari si sarebbero resi conto che la città da due anni a questa parte ha raggiunto un livello di raccolta che ha toccato il 68percento, che sono spariti quei cassonetti maleodoranti lasciati in eredità da una Amministrazione targata Forza Italia e che tutto il lavoro avviato dovrà solo continuare.



Le sanzioni sono conseguenza di dieci anni di 30percento di raccolta targata sempre Forza Italia e da quest'anno, grazie alla virtuosità dei cittadini, si è ridotta la Tari del 10percento. Svegliatevi, la campagna elettorale è finita, rimboccatevi le maniche e invece di litigare sulle poltrone attivatevi, così si capirà cosa avete intenzione di fare. Io penso che si debba tenere la città pulita, monitorare le criticità e migliorare su tutto e ci sono possibilità, cercando di arrivare al fatidico70percento, che annullerà qualsiasi tipo di sanzione (anzi, ci saranno solo delle premialità), continuando a scovare gli evasori e sanzionare i maleducati. Vi è stato lascito un finanziamento per un nuovo Ecocentro a Santa Maria La Palma (vedremo se lo porterete a termine) e la sistemazione delle ultime isole periferiche, oltre a tutta una serie di iniziative già programmate.



Farò sicuramente da sentinella, dal momento che, fin dal mio insediamento, sono stato oggetto di continui e beceri attacchi, non solo politici, ma anche personali. State certi, che l'attività svolta vi sarà solo di aiuto e sono sicuro che ne trarrete anche dei vantaggi, se continuerete a farla con onestà serietà e professionalità. Smettetela di sminuire un lavoro svolto da persone competenti e preparate, potrebbe essere oltremodo offensivo. Credo che il vostro dovere sia quello di amministrare e smetterla di fare proclami. Forse dovete nascondere le vere criticità di questa Maggioranza cercando di distrarre i cittadini su questi temi, ma state certi che vi stanno guardando con attenzione. Buon lavoro, aldilà dei colori e delle appartenenze, solo così si può voler bene alla città ed ai suoi cittadini. Firmato Raniero Selva, libero cittadino.



* ex assessore comunale all'Ambiente