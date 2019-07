Condividi | M.P. 13:02 Si conclude con un ottimo successo il Rally Shardana per la squadra composta dal pilota bellunese Fontana Kyd che per l´occasione ha scelto il navigatore turritano Maurizio Mocci Rally Shardana: sul podio Fontana e Mocci



PORTO TORRES - Primo posto nella classe 1 Gruppo R e un terzo posto assoluto su 50 auto presenti al via. Si conclude con un ottimo successo il Rally Shardana per la squadra composta dal pilota bellunese Fontana Kyd che per l'occasione ha scelto il navigatore turritano Maurizio Mocci.



Un rally combattuto che si è concluso il 29-30 giugno nella splendida location Santa Maria Coghinas-Isola Rossa, nel Nord Sardegna. Una gara difficile e sofferta in ogni metro di prova speciale, un podio incerto sino a l'ultimo secondo.



Tutto si è deciso sulla prova speciale dell'Isola Rossa dove l'equipaggio Fontana-Mocci ha dato prova di grande capacità tecnica: la Peugeot 208 r2b è stata guidata sino al limite strappando un crono fantastico che gli ha permesso di guadagnare non solo il primo di classe ma un podio assoluto inseguito da tempo, davanti agli avversari, tutti di grande spessore agonistico, che hanno reso non facile questo traguardo.«Festeggiare accanto ai più forti piloti del panorama rallystico Isolano ma anche Nazionale è un qualcosa di fantastico». hanno dichiarato i due piloti.