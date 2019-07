Condividi | A.S. 15:33 Arriva per l´ultima data utile la convocazione del primo Consiglio comunale ad Alghero. Per chiudere il cerchio intorno alla Giunta il sindaco avrà ancora 10 giorni. Il Quotidiano di Alghero, come tradizione da oltre dieci anni, seguirà in diretta i lavori Alghero: Consiglio in extremis

Prima seduta il 15 luglio: si tratta



ALGHERO - Le trattative proseguono in modo serrato. Ci sarà tanto da lavorare e soprattutto sudare. Si, perchè la convocazione della prima seduta per l'ultimo giorno utile per legge, non fa certamente presagire un percorso semplice per il neo sindaco di Alghero e la Maggioranza di Centrodestra. Liti, minacce e malumori minano l'avvio della consigliatura, esattamente come era capitato per l'indicazione del candidato della coalizione nella fase pre-elettortale.



La prima seduta è infatti fissata per la giornata del 15 luglio (ore 18). All'ordine del giorno la convalida degli eletti alla carica di sindaco e consiglieri comunali. Spazio poi all'elezione del presidente del Consiglio: braccio di ferro che già scuote la stabilità dei partiti con numerosi papabili in corsa per l'ambita poltrona [



I lavori proseguiranno con l'elezione dei due vicepresidenti dell'aula (di norma uno alla maggioranza e uno all'opposizione) e il giuramento di Mario Conoci alla carica di primo cittadino di Alghero. Tra i punti all'ordine del giorno anche la presentazione dei componenti la Giunta comunale e le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.



