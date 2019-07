Condividi | S.O. 16:50 Un lavoro molto simile era stato effettuato a febbraio sui Bastioni di Alghero, ugualmente imbrattati dalle bombolette spray di vandali incoscienti. Oggi l´intervento a Capo Caccia Capo caccia: rocce imbrattate e ripulite



ALGHERO - «Non potevamo rimanere fermi di fronte a questo oltraggio ad un luogo naturale simbolo del Parco di Porto Conte e dell’Area marina protetta di Capo Caccia- Isola Piana e della stessa Riviera del Corallo-spiega il direttore Mariano Mariani- abbiamo quindi messo in campo immediatamente una squadra dei nostri servizi tecnici trovando inoltre una valida e professionale collaborazione della ditta Edil barry di Simone Barecca che si è offerto gratuitamente di eseguire l’intervento di sabbiatura sulle rocce imbrattate, indignato dello scempio».



«Desideriamo dunque, ringraziare il professionista per essersi messo a disposizione della collettività restituendo al suo antico splendore le rocce candide del belvedere della Foradada. Certo, sarebbe stato meglio che il fatto non succedesse, ma siamo comunque, soddisfatti dell’essere riusciti a rimediare in tempi ragionevoli alla deturpazione. In questo periodo infatti, il belvedere è invaso di visitatori e questa azione vandalica certamente avrebbe nuociuto all’immagine del nostro territorio protetto».



