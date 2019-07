Condividi | Red 18:08 Da lunedì 8 a sabato 20 luglio, sono in programma le due settimane del Camp di specializzazione, giunto al secondo anno. La prima settimana, sarà dedicata alla tecnica del tiro, mentre la seconda vedra la tecnica di tiro dal palleggio Tutto pronto per il Camp Pallacanestro Alghero



ALGHERO – Per il secondo anno, la Pallacanestro Alghero organizza il Camp di specializzazione sul tiro per tutti i nati e nate dal 2004 al 2008. Da lunedì 8 a sabato 13 luglio, la prima settimana sarà dedicata alla tecnica del tiro, mentre la seconda, la lunedi 15 a sabato 20, punterà sulla tecnica di tiro da palleggio.



Tutte le mattine, è previsto lavoro atletico con il preparatore atletico Cristian Soggiu ed il lavoro tecnico con i coach Peppe Mulas ed Antonello Muroni. Saranno graditi ospiti i tecnici Paolo Merella e Giulio Fenu. L'appuntamento è, dalle 9.30 alle 11.30 al PalaManchia, e dalle 18.30 alle 20 alla Merenderia.



Questo il calendario del Gruppo A: dalle 8.45 alle 9.45 lavoro fisico; dalle 9.45 alle 10.45 lavoro tecnico; dalle 18.30 alle 19.30 lavoro tecnico e gare, Per il Gruppo B, dalle 10.30 alle 11.30 lavoro fisico; dalle 11.30 alle 12.30 lavoro tecnico; dalle 19.30 alle 21 lavoro tecnico e gare. Ogni venerdi, spazio all'All-star game. Per ogni giocatore, è previsto un test fisico-atletico ed un'analisi video sul tiro. Per informazioni, si può telefonare a Peppe (392/4664457) o ad Antonello (342/5378823).