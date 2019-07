Condividi | Red 12:06 Domenica 14 luglio, verrà presentato nel Chiostro di San Francesco, “La prima punta” (People editore), il libro dell´ex centravanti della Nazionale italiana, che racconta la storia e le sfide affrontate nel corso di una lunga carriera, che l´ha vista protagonista nel mondo del calcio femminile Libri e sport: Carolina Morace ad Alghero



ALGHERO - Domenica 14 luglio, alle 19.30, verrà presentato nel Chiostro di San Francesco, ad Alghero, “La prima punta” (People editore), il libro di Carolina Morace che racconta la storia e le sfide affrontate nel corso di una lunga carriera, che l'ha vista protagonista nel mondo del calcio femminile. Da prima come giocatrice ed attaccante nelle principali squadre di Serie A (con dodici titoli conquistati ed altrettante volte capocannoniere del campionato di serie A), nonché punto di riferimento della Nazionale azzurra, poi commissario tecnico di Italia, Canada, Trinidad e Tobago.



Da sempre, il calcio è stato considerato appannaggio dei soli uomini, per cui tanto le donne hanno dovuto faticare per riuscire ad imporsi in uno “sport superminimizzato”, per citare un'espressione della stessa Morace. Sembra che adesso, finalmente, le cose stiano cambiando. Si assiste anche in Italia, complici i recenti Campionati mondiali, ad una particolare attenzione per questo mondo e alle incoraggianti prospettive di crescita che racchiude. Quando si parla di calcio femminile in Sardegna, si parla di Torres Femminile. Proprio con Carolina Morace, la squadra sassarese vinse il suo primo scudetto nel campionato 1993/94. Nel palmarès della società figura la conquista di sette campionati italiani, otto Coppe Italia e sette Supercoppe italiane, per un totale di ventidue trofei, che ne fanno la squadra più titolata del panorama nazionale.



Nella serata algherese, per ricordare quegli anni formidabili ci sarà Leonardo Marras, che della Torres femminile è stato presidente in quel lungo arco temporale. Parteciperà alla discussione Ornella Porcu, membro dell'associazione “Ideas in Corbulas” che, insieme alla Fondazione Maria Carta, ha ideato il progetto “Donne coraggiose”. Si tratta di un'iniziativa che, attraverso una serie di incontri a tema, intende promuovere e valorizzare l'universo femminile, mettendo in luce le storie di donne che con tenacia e determinazione, superando notevoli difficoltà, sono riuscite ad affermarsi nei più disparati settori in una società non sempre disposta ad accoglierle.



