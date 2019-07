video Condividi | S.O. 12:15 Il partito da un calcione all´indirizzo di Leonardo Polo. Doppio incontro tra il Commissario regionale della Lega, Eugenio Zoffili, e il sindaco di Alghero, Mario Conoci. Ma all´interno del gruppo non mancano i malumori Lega sceglie turismo e commercio

Zoffili-Conoci: accordo su Alghero



ALGHERO - «Andiamo avanti». Non guarda minimamente al passato il commissario della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili, questa mattina insieme al presidente del Consiglio regionale Michele Pais tra gli operatori del mercato di Alghero. «Leonardo Polo ha tradito il mandato degli elettori» taglia corto in riferimento all'addio record del consigliere comunale.



Per lui doppio incontro col sindaco Mario Conoci e l'opzione per le deleghe al Turismo e al Commercio (assessorato che a questo punto sarà accorpato). «Bisogna assolutamente rilanciare turismo e commercio» ha ripetuto più volte, annunciando l'arrivo tra qualche giorno del Ministro Centinaio in città per parlare col Primo cittadino.



