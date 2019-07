Zoffili conferma, chiudere Res publica: immagini

15:33 Alghero: Consiglio in extremis. Prima seduta il 15 luglio: si tratta Arriva per l´ultima data utile la convocazione del primo Consiglio comunale ad Alghero. Per chiudere il cerchio intorno alla Giunta il sindaco avrà ancora 10 giorni. Il Quotidiano di Alghero, come tradizione da oltre dieci anni, seguirà in diretta i lavori