Passaggio di campana del Lions Club di Porto Torres tra il presidente del Club uscente Enzo Carcangiu e il nuovo presidente Antonello Sanna, imprenditore da sempre impegnato nel sociale. La cerimonia a Stintino Lions Porto Torres: Antonello Sanna nuovo presidente



PORTO TORRES - Passaggio di campana del Lions Club di Porto Torres tra il presidente del Club uscente Enzo Carcangiu e il nuovo presidente Antonello Sanna, imprenditore da sempre impegnato nel sociale. La cerimonia di consegna a Stintino dopo i saluti di rito e il breve intervento del presidente uscente che ha rimarcato l’importanza del valore dell’amicizia all’interno del club e ripercorso i vari service che sono stati realizzati nel corso del suo mandato.



«Desidero ringraziarvi per la fiducia che mi accordate e la stima che mi avete concesso – ha detto Antonello Sanna - essere il 54esimo presidente di questo prestigioso club per l'anno sociale 2019-20, mi onora e costituisce un ulteriore incentivo ad operare nell'interesse di tutti e per il bene del nostro club perla realizzazione di una serie di iniziative che rinnoveranno il valore del nostro impegno e cioè il servizio a vantaggio del territorio, a favore della tutela della libertà di pensiero e, soprattutto, servizio a favore dei più deboli». Il club Lions di Porto Torres rimane una istituzione sempre presente nel territorio, negli anni ha sempre lavorato per la comunità turritana cercando di sostenere la comunità di Porto Torres con varie donazioni e raccolta fondi a supporto delle varie emergenze.



Tra queste anche la discesa ecologica delle canoe sul RiuMannu per sensibilizzare le condizioni in cui versa il fiume. La squadra a supporto del presidente è composta dal past president Enzo Carcargiu, il primo vice presidente e segretario Giuseppe Bazzoni, il secondo vice presidente e tesoriere Salvatore Marratzu, il cerimoniere Gianni Tamponi, il censore Massimo Pellicano e l'informatico Matteo Sanna. Del comitato soci fanno parte il presidente Angelo Moro e i componenti Gianni Tamponi e Antonio Chessa.