Il ministro dell'Ambiente arriverà in Sardegna venerdì 12 luglio, accompagnato dal deputato algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana, per una due giorni di sopralluoghi nel nord dell'Isola Posidonia: ministro Costa ad Alghero



ALGHERO - Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa arriverà in Sardegna venerdì 12 luglio, per una due giorni di sopralluoghi nel nord dell’Isola. Tra le varie tappe, Costa si fermerà ad Alghero per valutare di persona la complessa questione che si è venuta a creare nella gestione dello stoccaggio della Posidonia oceanica spiaggiata. Nella sua visita, il ministro sarà accompagnato dalla deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana, che sull’argomento ha sempre coinvolto lo stesso ministro informandolo sulle relazioni dei tecnici e facendosi portavoce delle istanze dei balneari e dei cittadini.



«Ringrazio il ministro per aver preso a cuore questo problema – dichiara Deiana - Insieme faremo un giro nei siti di stoccaggio. Sarà un sopralluogo importante per approfondire una serie di dettagli e acquisire elementi che saranno oggetto di valutazione nei vari tavoli di lavoro». La parlamentare pentastellata esprime grande riconoscenza anche per l’impegno messo in campo fin da subito del sottosegretario Micillo, con delega al mare, che il 21 gennaio ha fortemente voluto un tavolo tecnico per un confronto sul tema con Paola Deiana e con i funzionari ministeriali, che ha poi portato ad un incontro con gli enti di competenza interessati alla risoluzione della problematica della Posidonia spiaggiata.



«Il nostro lavoro – spiega la deputata algherese - è quello di aiutare le città balneari per gestire al meglio sia la questione della pulizia ordinaria degli arenili dalla Posidonia spiaggiata annualmente, sia la problematica dei centri di stoccaggio». Dopo la tappa ad Alghero, il ministro Costa ed i deputati Paola Deiana, Alberto Manca e Mario Perantoni si sposterà al Sin di Porto Torres ed all’Asinara.



