Condividi | S.O. 15:51 La foto inviata questa mattina alla redazione di Alguer.it è di una residente esasperata dal fetore che penetrava dalla finestra della sua casa, proprio di fronte ai cosiddetti ecobox adagiati sulla facciata laterale del Teatro civico di Alghero Assalto all´ecobox del Teatro: foto



ALGHERO - «Aiutatemi, fate qualcosa. Non posso nemmeno aprire la finestra». La foto inviata questa mattina alla redazione di Alguer.it è di una residente esasperata dal fetore che penetrava dalla finestra della sua casa, proprio di fronte ai cosiddetti ecobox adagiati sulla facciata laterale del Teatro civico di Alghero.



Sono le ore 11.25 di questa mattina, venerdì 5 luglio, con circa 33° di temperatura. Molti incivili devono aver scambiato i rivestimenti in legno per veri e propri cassonetti, col risultato che si è creata una montagna di rifiuti maleodoranti.



Da segnalare anche il disservizio nella raccolta. Secondo quanto riferito dalla stessa residente di via Arduino, molte buste di spazzatura stazionavano li dall'alba, forse posizionate durante la notte. Ritardi nella raccolta e disservizi si segnalano in queste ore un po in tutti i quartieri.



Nella foto: gli ecobox posizionati sulla facciata laterale del Teatro civico di Alghero Commenti ALGHERO - «Aiutatemi, fate qualcosa. Non posso nemmeno aprire la finestra». La foto inviata questa mattina alla redazione diè di una residente esasperata dal fetore che penetrava dalla finestra della sua casa, proprio di fronte ai cosiddetti ecobox adagiati sulla facciata laterale del Teatro civico di Alghero.Sono le ore 11.25 di questa mattina, venerdì 5 luglio, con circa 33° di temperatura. Molti incivili devono aver scambiato i rivestimenti in legno per veri e propri cassonetti, col risultato che si è creata una montagna di rifiuti maleodoranti.Da segnalare anche il disservizio nella raccolta. Secondo quanto riferito dalla stessa residente di via Arduino, molte buste di spazzatura stazionavano li dall'alba, forse posizionate durante la notte. Ritardi nella raccolta e disservizi si segnalano in queste ore un po in tutti i quartieri.Nella foto: gli ecobox posizionati sulla facciata laterale del Teatro civico di Alghero