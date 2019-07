Condividi | Red 11:03 Lunedì sera, la giornalista e scrittrice sarà ospite della nuova anteprima del Festival “Dall´altra parte del mare” per presentare, con Patrizia Marras, il suo nuovo romanzo “Le stelle di Capo Gelsomino” (Solferino editore). L´appuntamento è nello spazio all´aperto della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11 Libri: Elvira Serra ad Alghero



ALGHERO - Lunedì 8 luglio, la giornalista e scrittrice Elvira Serra sarà ad Alghero, ospite della nuova anteprima del Festival “Dall'altra parte del mare” per presentare, con Patrizia Marras, il suo nuovo romanzo “Le stelle di Capo Gelsomino” (Solferino editore). L'appuntamento è per le 21, nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11. Tre generazioni di donne, unite e divise da nodi di amore e disamore, che nella memoria della più giovane sono un dato di fatto, senza tempo e senza spiegazione.



Tra Chiara e sua nonna Lulù, ostetrica condotta, l’affetto e la complicità sono cementati dalle lunghe estati passate insieme nella casa vicino al mare, a Capo Gelsomino. Tra Lulù e Marianna, la madre di Chiara, c’è invece solo un muro di silenzi e recriminazioni. Perché? Non sembra esistere risposta. Finché, per ricucire quello strappo, Chiara decide di raccontare la storia della sua famiglia, partendo dalla Sardegna della sua infanzia, uno sfondo vivido come solo certi ricordi felici sanno essere. Ma al cuore della guerra fredda tra Lulù e Marianna scoprirà un segreto capace di deflagrare di vita in vita, cambiando ogni cosa.



Con grazia e tenerezza, Serra dipana in queste pagine il filo rosso con cui ogni madre si lega alla figlia per sempre. Intreccia una narrazione avvincente in cui nulla è ciò che sembra. Ci conduce nella più intima delle esplorazioni e nella più ardita delle avventure: la ricerca delle proprie radici. Elvira Serra scrive di cronaca, costume ed intervista grandi personaggi sulle pagine del “Corriere della sera”. Ha curato per cinque anni la rubrica “La forza delle donne” sul settimanale “F” e scrive sul blog “la 27esima ora”. Ha pubblicato due romanzi: “L'altra” (Mondadori 2014) ed “Il vento non lo puoi fermare” (Rizzoli 2016).



Nella foto: Elvira Serra Commenti ALGHERO - Lunedì 8 luglio, la giornalista e scrittrice Elvira Serra sarà ad Alghero, ospite della nuova anteprima del Festival “Dall'altra parte del mare” per presentare, con Patrizia Marras, il suo nuovo romanzo “Le stelle di Capo Gelsomino” (Solferino editore). L'appuntamento è per le 21, nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11. Tre generazioni di donne, unite e divise da nodi di amore e disamore, che nella memoria della più giovane sono un dato di fatto, senza tempo e senza spiegazione.Tra Chiara e sua nonna Lulù, ostetrica condotta, l’affetto e la complicità sono cementati dalle lunghe estati passate insieme nella casa vicino al mare, a Capo Gelsomino. Tra Lulù e Marianna, la madre di Chiara, c’è invece solo un muro di silenzi e recriminazioni. Perché? Non sembra esistere risposta. Finché, per ricucire quello strappo, Chiara decide di raccontare la storia della sua famiglia, partendo dalla Sardegna della sua infanzia, uno sfondo vivido come solo certi ricordi felici sanno essere. Ma al cuore della guerra fredda tra Lulù e Marianna scoprirà un segreto capace di deflagrare di vita in vita, cambiando ogni cosa.Con grazia e tenerezza, Serra dipana in queste pagine il filo rosso con cui ogni madre si lega alla figlia per sempre. Intreccia una narrazione avvincente in cui nulla è ciò che sembra. Ci conduce nella più intima delle esplorazioni e nella più ardita delle avventure: la ricerca delle proprie radici. Elvira Serra scrive di cronaca, costume ed intervista grandi personaggi sulle pagine del “Corriere della sera”. Ha curato per cinque anni la rubrica “La forza delle donne” sul settimanale “F” e scrive sul blog “la 27esima ora”. Ha pubblicato due romanzi: “L'altra” (Mondadori 2014) ed “Il vento non lo puoi fermare” (Rizzoli 2016).Nella foto: Elvira Serra