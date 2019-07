Condividi | Red 22:11 A luglio e ad agosto, la Biblioteca comunale “Rafael Sari” aprirà il pomeriggio, non solo il martedì ed il giovedì, dalle 15.30 alle 18.30, ma anche il venerdì, con gli stessi orari Rafael Sari apertura pomeridiana in biblioteca



ALGHERO – A luglio e ad agosto, la Biblioteca comunale "Rafael Sari" aprirà il pomeriggio, non solo il martedì ed il giovedì, come gli altri Uffici comunali, dalle 15.30 alle 18.30, ma anche il venerdì, con gli stessi orari. La mattina, la Biblioteca sarà aperta al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14.