Ad Alghero la Eva di Carlo Verdone

ALGHERO - Molti la ricorderanno nel ruolo di “Eva”, la moglie di Ercole Preziosi nel film “C’era un cinese in coma”, diretto ed interpretato da Carlo Verdone, con la partecipazione di Beppe Fiorello. Domani, domenica 7 luglio, alle 18.30, l’attrice Marit Nissen sarà al Cinema Miramare di Alghero accanto al marito Paolo Sassaneli, per la serata conclusiva e la cerimonia di premiazione della 14esima edizione del Sardinia film festival.



L’artista di origini tedesche è un’attrice affermata nel mondo del cinema, della televisione e soprattutto del teatro, per il quale ha esordito a Roma con Nino Manfredi, frequentando al contempo l’Accademia d’Arte drammatica. Ha preso parte a film come “Un viaggio chiamato amore” di Michele Placido, “Non ti muovere” di Sergio Castellitto, “Caterina va in città” di Paolo Virzì, “...e se domani” di Giovanni Laparola e “L'amore non basta” di Stefano Chiantini.



Iil suo volto è noto per la partecipazione a diverse fiction televisive, tra cui “Donna detective”, “Provaci ancora prof!”, “Il commissario Manara”, “L'ispettore Coliandro”. Inoltre, ha fatto parte del cast della soap opera di Canale 5 “CentoVetrine”.



