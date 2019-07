Condividi | Red 7:27 È stato denunciato con l’accusa di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale un 25enne, già noto alle Forze dell´ordine, fermato dai militari della Tenenza di San Teodoro Minaccia i Carabinieri: denunciato cagliaritano



SAN TEODORO - È stato denunciato con l’accusa di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale un 25enne, fermato dai Carabinieri della Tenenza di San Teodoro. I militari dell’Arma durante un controllo del territorio, hanno proceduto al controllo dell’uomo, in evidente stato di ebrezza alcolica che, alla vista dei Carabinieri, si è innervosito.



I militari hanno quindi proceduto all’identificazione del giovane ma, alla richiesta dei documenti, il 25enne, originario della provincia di Cagliari, si è mostrato da subito riluttante al controllo. A quel punto, ha inveito e minacciato gli operanti.



L'uomo, già noto alle Forze dell'ordine, è stato quindi denunciato in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per il reato di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale ed ubriachezza molesta in luogo pubblico. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.