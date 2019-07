Condividi | Red 14:09 Attorno alle 12, per cause non ancora chiarite, un 46enne autotrasportatore algherese è rimasto schiacciato tra un cancello ed il suo mezzo, in località La Scaletta Tragedia ad Alghero: 46enne muore schiacciato



ALGHERO - Tragedia ad Alghero. Attorno alle 12 di oggi (sabato), per cause non ancora chiarite, un 46enne autotrasportatore algherese è rimasto schiacciato tra un cancello ed il suo mezzo, in località La Scaletta.



Tempestivo l'intervento del personale medico del 118, che però non ha potuto salvare la vita dell'uomo. Con loro, anche i Vigili del fuoco del locale Distaccamento di Via Napoli.



