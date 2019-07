Condividi | Red 18:02 Lunedì sera, in Piazza Pino Piras, è in programma un incontro pubblico di presentazione del progetto di "Uso civico di bene comune" proposto dal Distretto della creatività Distretto: lunedì riunione pubblica



ALGHERO - Lunedì 8 luglio, alle 18.30 in Piazza Pino Piras, le associazioni assegnatarie dei locali dell’Ex Caserma incontreranno la città e presentano in un incontro pubblico il progetto del primo Distretto della creatività di Alghero, e la “Dichiarazione di uso civico di bene comune” dopo la seconda edizione del bando pubblico.

Il Distretto della creatività è l’evoluzione di quel percorso di rivendicazione degli spazi pubblici come beni comuni urbani, aperti e fruibili, iniziato con il progetto "ResPublica", promosso dal 2014 dall’Associazione Malerbe-Casa di autoproduzione all’interno dell’ex-Caserma dei Carabinieri attraverso migliaia di attività artistiche, culturali e sociali.



Quel percorso, oggi si concretizza in una "Dichiarazione di uso civico di bene comune”, alla base di una gestione condivisa dalle associazioni che si sono aggiudicate i bandi (Alive Sardegna, Asce, Malerbe, Orcumarì, Sardegna solidale, Tricirco, Spazio-T, Rete delle Donne, Lipu, Unicef ed Ute). A queste, si aggiungono collettivi, gruppi e partner formali ed informali, che collaborano per garantire la fruibilità, l’inclusione, l’imparzialità, l’accessibilità e l’autogoverno di uno spazio, restituito alla comunità algherese, che proseguirà il suo processo di rigenerazione.



