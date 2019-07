Condividi | Red 13:08 Dae su 1960: vendita libera dei posti disponibili. A partire da giovedì, sarà disponibile un numero limitato di posti per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti Dinamo: via alla campagna abbonamenti



SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari si prepara alla nuova stagione. Ultimate le operazioni di verifica delle richieste formalizzate dopo la conferma della quasi totalità dei posti in prelazione, per andare incontro alle tantissime richieste, la società metterà a disposizione dei posti per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti. Il numero sarà inevitabilmente limitato e sarà garantito l’accoglimento delle richieste fino ad esaurimento dei posti disponibili, tenendo rigorosamente conto dell’ordine cronologico d'arrivo.



A partire da giovedì 11 luglio, chi desidera sottoscrivere un abbonamento per il campionato Lba 2019/20 può rivolgersi alla biglietteria di Via Pietro Nenni (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19). I non residenti in città e quanti si trovassero impossibilitati a raggiungere la biglietteria, a partire dalle 10 di giovedì potranno inviare una e-mail all’indirizzo web abbonamentidinamo@dinamobasket.com, con l'indicazione del numero di posti e del settore desiderati e verranno contattati dalla segreteria biancoblu per formalizzare la scelta.



Nella stagione del 60esimo anniversario della sua fondazione, la Dinamo vuole celebrare questo compleanno speciale con l'emissione di una card abbonamento, che ricordi la nascita del club e la tanta strada fatta. A partire da quel campetto in cemento nella scuola di San Giuseppe, passando per i momenti straordinari che hanno portato i colori biancoblu a tingersi del tricolore ed alla conquista del primo trofeo europeo, due Coppa Italia, una Supercoppa ed una coppa scudetto Under 18 Élite. La storia continua guardando al futuro, guardando a quel 2020, che nel progetto sembrava tanto lontano, ma che è ha un passo. Dopo una stagione piena di emozioni, la Dinamo è già al lavoro per la prossima, sapendo di poter contare sui suoi tifosi.