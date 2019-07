Condividi | Red 12:16 «La Strada provinciale 38bis, con il ponte di Monte Pino, deve essere inserita tra le dieci opere già oggetto di commissariamento», dichiara il consigliere regionale Giovanni Antonio Satta, vicepresidente del Consiglio regionale Monte Pino: Satta per l'intervento rapido



OLBIA - «Ho chiesto di aggiungere alle principali opere di viabilità oggetto di commissariamento, già individuate dall’assessore dei Lavori pubblici Roberto Frongia, la Strada provinciale 38bis e il ponte di Monte Pino, perché non è possibile che la burocrazia blocchi la realizzazone di un’opera di cosi rilevante importanza». Questa la richiesta del consigliere regionale Giovanni Antonio Satta, vicepresidente del Consiglio regionale.



«Non è più sopportabile che questa strada – prosegue il consigliere regionale - sulla quale ci sono senza dubbio tutti i motivi per agire con urgenza, sia oggetto di ulteriori lungaggini. Il cronoprogramma reso noto da Anas nel corso di un sopralluogo, prevede una dilatazione dei tempi a causa dell'avvio della procedura di risoluzione del contratto con l'impresa Imp di Carloforte».



