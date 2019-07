Condividi | Red 9:18 Fino al sabato 20 luglio, la palestra Itis di Alghero, in Via degli Orti, ospiterà la quarta edizione del Day camp “Simone Fertuzzi”, organizzato dalla Basket Coral´93. Tra gli ospiti della prima settimana, il coach della Nazionale italiana Meo Sacchetti e l´ex Dinamo Sassari Brian Sacchetti Basket: prosegue il Day camp Fertuzzi



ALGHERO – Inizia oggi (lunedì) la seconda settimana della quarta edizione del Day camp “Simone Fertuzzi”, organizzato dalla Basket Coral'93 ed ospitato dalla palestra Itis di Alghero, in Via degli Orti. La prima settimana è già stata scoppiettante e ha visto la presenza del coach della Nazionale italiana Meo Sacchetti e l'ex cestista della Dinamo Sassari Brian Sacchetti.



Lo staff tecnico della Coral '93 (i coach Enrico Salvatore, Elisabetta Santandrea, Francesco Barraccu, Giulio Femu, Andrea Cesaraccio, Fabrizio Longano e Luca Granchi), viene supportato durante lo svolgimento delle attività estive da allenatori nazionali riconosciuti per i loro importanti ruoli e per le molteplici esperienze nel settore. Uno tra tante, quelle di aver ricoperto ruoli da capo allenatore in campionati Senior ed in Settori giovanili di riconosciuto livello sportivo.



E' prevista la partecipazione di Bernardo Musso, il cestista argentino che, dopo aver disputato la serie C1 nazionale con la Mercede Alghero, per anni ha calcato i parquet della serie A italiana e quest'anno giocherà con la canotta della Junior Casale Monferrato. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, si può telefonare ai numeri 348/3853595 (Chicco) e 329/1422952 (Betty).



