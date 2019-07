Condividi | Cor 17:05 Il Terzo Settore del Comune di Alghero corre immediatamente ai ripari e affida d´urgenza il servizio di campionamento e videoispezione di un tratto del Canalone di San Giovanni: contaminazione importante delle acque Canalone, è allarme: verifiche urgenti



ALGHERO - C'è un certa preoccupazione per l'aggravarsi della qualità delle acque in prossimità del Canalone di San Giovanni, un luogo spesso interessato da scarichi abusivi ma oggi gravato da un importante livello di inquinamento delle acque marine da Enterococchi ed Escherichia coli. La certificazione è arrivata dalle verifiche eseguite dall'Arpas nei mesi di aprile, maggio e giugno, ma la situazione parrebbe in netto peggioramento con l'interessamento dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero.



Nell'ultimo rapporto datato 26 giugno trasmesso in Comune è attestata la forte contaminazione delle acque del canale. Tanto che il Terzo Settore del Comune di Alghero corre immediatamente ai ripari e decide di affidare d´urgenza il servizio di campionamento e videoispezione di un lungo tratto del canalone, nella speranza di vederci finalmente chiaro e capire l'origine esatta dei frequenti fenomeni d'inquinamento fecale.



Saranno così effettuati anche ulteriori 10 campionamenti. Con le video ispezione sarà possibile esaminare le condutture al fine di procedere all’individuazione certa della possibile origine della immissione di acque reflue nel canale e consentire la celere ed urgente risoluzione delle problematiche. Trattandosi di un canale adibito ad accogliere le sole acque piovane, è chiaro che il fenomeno risulti collegato alla presenza di scarichi abusivi, probabilmente coincidenti con l'apertura delle numerose seconde case presenti ad Alghero e riconducibili alla zona nord del territorio comunale.



