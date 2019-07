Condividi | S.O. 12:14 Il concerto, organizzato in collaborazione con la Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto di Cagliari e con il patrocinio della Società Dante Alighieri - Comitato di Alghero, è previsto sabato 13 luglio, con inizio alle ore 18 L´Extravagantia Duo a Casa Manno



ALGHERO - Si terrà nella Casa Manno di Alghero la presentazione del disco "J.S. Bach, 6 Trio Sonatas, BWV 525-530", con i Maestri Luigi Accardo (Clavicembalo) e Francesco Molmenti (Chitarra). Il concerto, organizzato in collaborazione con la Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto di Cagliari e con il patrocinio della Società Dante Alighieri - Comitato di Alghero, è previsto sabato 13 luglio, con inizio alle ore 18.



L’Extravagantia duo si cimenta in un’operazione innovativa ed originale, confrontandosi con i capolavori organistici bachiani con un approccio fresco, che mira ad esplorare da una prospettiva inusuale un repertorio ben consolidato nella tradizione. Luigi Accardo e Francesco Molmenti, muovendo da uno studio approfondito delle modalità compositive di Bach, riescono a creare un linguaggio musicale personale grazie a un inedito arrangiamento per clavicembalo e chitarra delle sei Sonate in trio per organo BWV 525-530.



Luigi Accardo è nato a Cagliari nel 1985, si è diplomato, con Rosabianca Rachel, in Pianoforte presso il Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari e in Clavicembalo, con Paola Poncet, presso il Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza. Ha conseguito, sempre presso il Conservatorio di Piacenza, il Diploma Accademico di II Livello (master) in Clavicembalo e tastiere antiche, e il diploma Accademico di II livello in Musica da Camera, entrambi col massimo dei voti.



Francesco Molmenti è nato a Pordenone. Si è avvicinato allo studio della chitarra classica all’età di undici anni sotto la guida della M° Lucia Pizzutel che lo seguirà fino al diploma, conseguito nel 2003 con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste nella classe del M° Frédéric Zigante. La sua formazione musicale è arricchita dagli studi di Composizione, Direzione d’Orchestra, due lauree cum laude in scienze musicologiche e da un Dottorato di Ricerca in Musicologia, che completa presso L’Università degli Studi di Pavia (Dipartimento di Musicologia di Cremona). Nel 2018 ha conseguito presso il Conservatorio di Parma il Master di II livello di Alto Perfezionamento in interpretazione Musicale con la votazione di 110 e lode. Commenti ALGHERO - Si terrà nella Casa Manno di Alghero la presentazione del disco "J.S. Bach, 6 Trio Sonatas, BWV 525-530", con i Maestri Luigi Accardo (Clavicembalo) e Francesco Molmenti (Chitarra). Il concerto, organizzato in collaborazione con la Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto di Cagliari e con il patrocinio della Società Dante Alighieri - Comitato di Alghero, è previsto sabato 13 luglio, con inizio alle ore 18.L’Extravagantia duo si cimenta in un’operazione innovativa ed originale, confrontandosi con i capolavori organistici bachiani con un approccio fresco, che mira ad esplorare da una prospettiva inusuale un repertorio ben consolidato nella tradizione. Luigi Accardo e Francesco Molmenti, muovendo da uno studio approfondito delle modalità compositive di Bach, riescono a creare un linguaggio musicale personale grazie a un inedito arrangiamento per clavicembalo e chitarra delle sei Sonate in trio per organo BWV 525-530.Luigi Accardo è nato a Cagliari nel 1985, si è diplomato, con Rosabianca Rachel, in Pianoforte presso il Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari e in Clavicembalo, con Paola Poncet, presso il Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza. Ha conseguito, sempre presso il Conservatorio di Piacenza, il Diploma Accademico di II Livello (master) in Clavicembalo e tastiere antiche, e il diploma Accademico di II livello in Musica da Camera, entrambi col massimo dei voti.Francesco Molmenti è nato a Pordenone. Si è avvicinato allo studio della chitarra classica all’età di undici anni sotto la guida della M° Lucia Pizzutel che lo seguirà fino al diploma, conseguito nel 2003 con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste nella classe del M° Frédéric Zigante. La sua formazione musicale è arricchita dagli studi di Composizione, Direzione d’Orchestra, due lauree cum laude in scienze musicologiche e da un Dottorato di Ricerca in Musicologia, che completa presso L’Università degli Studi di Pavia (Dipartimento di Musicologia di Cremona). Nel 2018 ha conseguito presso il Conservatorio di Parma il Master di II livello di Alto Perfezionamento in interpretazione Musicale con la votazione di 110 e lode.