Bimbi in famiglia ad Alghero: 200mila euro



ALGHERO - Già nel mese di maggio, grazie al progetto "In Primis" della Regione autonoma della Sardegna, il Comune di Alghero aveva incassato il via libera al contributo di 50.600euro destinato all'abbattimento delle liste d'attesa dei servizi comunali per l'infanzia (0-3 anni) col progetto " Asilo per tutti i bimbi di Alghero ". Oggi arriva la vera novità.Con l'approvazione delle graduatorie per l'intervento 2, teso a contribuire all'abbattimento dei costi dei servizi innovativi per l'infanzia, il progetto presentato dal Comune di Alghero ottiene il finanziamento maggiore tra i comuni ammessi a contributo. 200mila euro sono infatti destinati al progetto educativo in ambito familiare "Bimbi in famiglia".Seguono Osilo (100mila euro), Loceri e Anela (50mila euro). Anche in questo caso si tratta di interventi sostenuti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione gestiti dall'assessorato regionale all'Igiene e alla Sanità. Grazie al nuovo bando si potrà consolidare ancora la qualità dei servizi offerti dall'Amministrazione in un settore importante a favore delle famiglie. Il risultato è il frutto del qualificato lavoro di programmazione del servizio Pubblica istruzione del comune di Alghero.