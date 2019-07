Condividi | Red 23:26 Oggi, sono stati segnalati tre incendi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale. Si sono sviluppato nelle campagne di Nughedu San Nicolò, Macomer e Sinnai Tre roghi feriscono l´Isola



CAGLIARI – Oggi (lunedì), sono stati segnalati tre incendi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale. Si sono sviluppato nelle campagne di Nughedu San Nicolò, Macomer e Sinnai.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Nughedu San Nicolò, in località M.Ferrularzu, poco oltre la mezzanotte e ha interessato bosco di latifoglie. E' intervenuto l’elicottero proveniente dalle basi di Anela. Le operazioni di spegnimento con il mezzo aereo sono terminate alle 10.32.



Il secondo si è registrato in località N.Ghe tilibirche, nelle campagne di Macomer. Di fatto, è la riaccensione dell’incendio di ieri e si è sviluppato intorno alle 13. La superficie minacciata è di 160ettari. E’ intervenuto l’elicottero proveniente dalla base di Bosa. Le operazioni si sono concluse alle 17.



Commenti