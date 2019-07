Condividi | Red 13:26 Domani mattina, nella sede dell’Ema, in Viale Adua, è in programma un incontro fra le Istituzioni del nord Sardegna per gettare le basi per una politica comune in favore della cultura e dei problemi del mare Sardegna, mare e cultura a Sassari



SASSARI – Domani, mercoledì 10 luglio, alle 10.30, nella Palazzina Liberty di Viale Adua, sede sassarese dell’Ecomuseo del mare e dell’acqua, si terrà la prima storica riunione delle Istituzioni del nord Sardegna per gettare le basi in favore di una politica comune per la tutela del mare sardo, organizzata da Piero Ajello (presidente dell’Associazione Vela latina tradizionale e responsabile dell’Ema). All’incontro, saranno presenti i sindaci di Sassari Nanni Campus, di Arzachena Roberto Ragnedda, di Stintino Antonio Diana (che partecipa anche in rappresentanza del Parco nazionale dell’Asinara), di Castelsardo Antonio Capula e di Sorso Fabrizio Demelas, il presidente del Parco nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena Fabrizio Fonnesu ed il responsabile dello Yacht club Costa Smeralda Jan Pachner (che interviene anche in rappresentanza dell’organizzazione One ocean).



Coordinerà la riunione il consigliere d’amministrazione del Museo del mare di Genova Maurizio Daccà, che interviene anche in rappresentanza dell’Associazione Musei marittimi del Mediterraneo. All'incontro, finalizzato ad elaborare un piano comune per individuare la Regione autonoma della Sardegna quale interlocutore per la valorizzazione della cultura del mare, si parlerà di tematiche ambientali legate alla salvaguardia del mare e si delineeranno le linee politiche per valorizzare una cultura del rispetto dell’ambiente marino, che includerà una particolare attenzione alla storia delle comunità marinare dell’Isola, che stanno al centro dell’interesse dell’Ema.



«L'incontro nasce anche per iniziativa del museo MuMa di Genova, - afferma Ajello - e, grazie al mandato conferito a suo tempo dal sindaco Nicola Sanna all'associazione Vela latina, la proposta di tenere l'incontro presso l'Ema di Sassari è stata accolta dai partecipanti. Credo che questa riunione rappresenti un esordio molto prestigioso per l'Ecomuseo, che da oggi in poi si pone come punto di incontro e riferimento anche per il mondo istituzionale».