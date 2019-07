Condividi | Red 10:27 E’ un’estate di attività e preparazione quella di giovani rugbisti algheresi. Un programma mirato, agli ordini del direttore tecnico Roberto Palomba, per farsi trovare pronti ed al meglio ai nastri di partenza della prossima stagione agonistica Giovanili Amatori: preparazione ad Alghero



ALGHERO - Un’estate piena di attività per i giovani atleti dell’Amatori Alghero. Dopo una lunga e faticosa stagione, ricca di gare e test per gli impegni nei vari campionati, le Under della società algherese non riescono a star ferme e, sotto l’esperta guida del direttore tecnico Roberto Palomba, stanno già lavorando per farsi trovar pronte in vista della nuova stagione. Si potrebbe definire una “pre-preparazione”, un lavoro fisico che ha lo scopo di far arrivare al meglio questi talentuosi giovani ai nastri di partenza della nuova stagione.



Ad iniziare sono stati i più grandi (le categorie Under 14–secondo anno, 16 e 18), che stanno facendo sedute in palestra tre volte la settimana seguiti da Ousman Fall, già giocatore dell’Amatori. L’attività in palestra si alterna con quella sul campo e da questa settimana anche in spiaggia. E proprio sulla spiaggia stanno già facendo attività gli Under 10, 12 e 14-primo anno, seguiti sempre da Palomba, che in questo caso si avvale della collaborazione di Guglielmo Delrio e di Lorenzo Bombagi, giocatori algheresi in forza nella prima squadra.



