Condividi | A.S. 10:11 Agenti della Polizia Locale di Sassari passano a setaccio tutte le zone costiere. Weekend da incubo nella spiaggia di Porto Ferro: centinaia di contravvenzioni per la sosta irregolare Blitz a Porto Ferro: raffica di multe



SASSARI - Anche quest’anno la polizia locale di Sassari ha dichiarato guerra a chi non rispetta le regole intorno alle spiagge e alle località turistiche che ricadono nel territorio comunale di propria competenza. Numerosi i controlli nel weekend appena trascorso e centinaia di contravvenzioni comminate.



Soprattutto nella spiaggia di Porto Ferro. Il primo vero blitz della stagione 2019 è scattato nel fine settimana, con le spiagge invase dai turisti, e molte vie d’accesso alle pinete e alle discese al mare intasate a causa della sosta delle auto.



Stessa sorte toccherà a Porto Palmas e dell’Argentiera, fino all’arenile di Santa Maria di Sorso, Fiumesanto, Pilo, Rena Majore della Nurra, Lampianu. Non solo parcheggi selvaggi: compito degli agenti sarà far rispettare le disposizioni emanate dalla Regione per la stagione balneare. Commenti SASSARI - Anche quest’anno la polizia locale di Sassari ha dichiarato guerra a chi non rispetta le regole intorno alle spiagge e alle località turistiche che ricadono nel territorio comunale di propria competenza. Numerosi i controlli nel weekend appena trascorso e centinaia di contravvenzioni comminate.Soprattutto nella spiaggia di Porto Ferro. Il primo vero blitz della stagione 2019 è scattato nel fine settimana, con le spiagge invase dai turisti, e molte vie d’accesso alle pinete e alle discese al mare intasate a causa della sosta delle auto.Stessa sorte toccherà a Porto Palmas e dell’Argentiera, fino all’arenile di Santa Maria di Sorso, Fiumesanto, Pilo, Rena Majore della Nurra, Lampianu. Non solo parcheggi selvaggi: compito degli agenti sarà far rispettare le disposizioni emanate dalla Regione per la stagione balneare.