S.O. 12:29 Vasto incendio interessa le campagne del comune di Villanova Monteleone in località Sa Perda. All´opera due elicotteri leggeri provenienti dalla base di Bosa ed Anela Incendio a Villanova, elicotteri in azione



VILLANOVA MONTELEONE - Giornata calda sul fronte incendi quella odierna in Sardegna. Il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale sta intervenendo con l'ausilio di due dei suoi elicotteri leggeri provenienti dalla base di Bosa ed Anela e il Super Puma proveniente da Fenosu, in un incendio in località Sa Perda nel comune di Villanova Monteleone. Mentre nel comune di Pula sta intervenendo l'elicottero proveniente dalla vicina Base di Pula.