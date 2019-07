Condividi | alguer.it 14:11 L’Ecocentro fino al 30 settembre osserverà i seguenti orari di apertura: tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e la domenica dalle 8 alle 14; i pomeriggi di martedì e sabato dalle 15 alle 18 Porto Torres, Ecocentro: nuovi orari per l´estate



PORTO TORRES - L’Ecocentro di via Fontana Vecchia 17 fino al 30 settembre osserverà i seguenti orari di apertura: tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e la domenica dalle 8 alle 14; i pomeriggi di martedì e sabato dalle 15 alle 18.



All'interno della struttura è possibile conferire diverse tipologie di rifiuti tra le quali carta, cartone, vetro, ferro, metalli, legno, imballaggi in plastica, sfalci, potature da giardini, ingombranti, elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie, pile, medicinali, oli e grassi da cucina, oli minerali, tubi fluorescenti e neon, inerti, pneumatici senza cerchio e indumenti.