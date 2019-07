video Condividi | Red 16:01 Per la settima volta, l´esperto atleta algherese ha conquistato il massimo titolo Continentale, imponendosi nelle categorie Raw ed Equipped di Powerlifting, centrando anche due record mondiali. L'intervista sul Quotidiano di Alghero Pesi: Mirko Calisai campione d´Europa



ALGHERO – Sette titoli europei e sette titoli mondiali. Questi i trofei più lucenti nella bacheca di Mirko Calisai, 39enne atleta algherese che da anni domina la categoria nel sollevamento pesi.



L'ultimo alloro arriva da San Pietroburgo, dove Calisai ha conquistato il massimo titolo Continentale (che gli mancava da sette anni), imponendosi nelle categorie Raw ed Equipped di Powerlifting. Per lui, in Russia, anche due record mondiali nella Federazione Gpa. Una splendida storia per un atleta che non supera i 60chilogrammi di peso, ma che in gara ha alzato, rispettivamente, bilanceri per 215 e 220chilogrammi.



Il sollevamento pesi non è uno sport ricco, si fa per passione, con passione ed a proprie spese. Ma si spera sempre che qualche munifico sponsor o, meglio ancora, le Istituzioni, leghino il proprio nome a persone che portano alto il nome della città in giro per il mondo. Nel caso di Mirko, andando a vincenre in tre differenti federazioni internazionali: la Wdpf, la Gpc ed ora, la Gpa, considerata la più tosta di tutte, visto il competitivo parterre di partecipanti.



