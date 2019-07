Condividi | Red 18:24 Il grande cinema nelle spiagge più belle della Sardegna: da martedì 30 luglio a venerdì 9 agosto, si terrà Il “Festival itinerante per cinefili in movimento”, realizzato dalla Società Umanitaria di Alghero, in collaborazione con l’Assessorato regionale alla Cultura, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, con il sostegno della Fondazione Sardegna film commission. L´anteprima è in programma sabato 27 Il grande cinema in spiaggia ad Alghero



ALGHERO - Il grande cinema nelle spiagge più belle della Sardegna. Torna ad Alghero da martedì 30 luglio a venerdì 9 agosto “Cinema delle terre del mare–Festival itinerante per cinefili in movimento”, realizzato dalla Società Umanitaria di Alghero, in collaborazione con l’Assessorato regionale alla Cultura, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, con il sostegno della Fondazione Sardegna film commission.



Pellicole indipendenti, grandi classici, b-movies e proiezioni per ragazzi per un totale di ventisei film da tutto il mondo, con anteprime regionali e nazionali, una quarantina di ospiti italiani ed internazionali in dodici giorni di festival su spiagge mozzafiato ed altri luoghi incantevoli. Ed ancora, tavole rotonde, il grande fumetto contemporaneo, concerti e dj set d’autore negli scenari più suggestivi della Riviera del corallo.



Un progetto firmato dalla Società Umanitaria di Alghero, che riannoda i fili della memoria guardando agli Anni Sessanta e Settanta, al periodo del Meeting internazionale del Cinema, quando la città catalana era una delle capitali europee del cinema internazionale. Un’epoca d’oro, in cui in Riviera non ci si stupiva di incontrare Liz Taylor o Roger Moore, di imbattersi nell’ultima produzione di Carlo Lizzani o di Francis Ford Coppola. Ma Cinema delle terre del mare non è un festival che vive di vecchi ricordi, è anzi fortemente proiettato nel futuro, con l’obiettivo di rilanciare Alghero come Città del cinema in Sardegna. Commenti ALGHERO - Il grande cinema nelle spiagge più belle della Sardegna. Torna ad Alghero da martedì 30 luglio a venerdì 9 agosto “Cinema delle terre del mare–Festival itinerante per cinefili in movimento”, realizzato dalla Società Umanitaria di Alghero, in collaborazione con l’Assessorato regionale alla Cultura, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, con il sostegno della Fondazione Sardegna film commission.Pellicole indipendenti, grandi classici, b-movies e proiezioni per ragazzi per un totale di ventisei film da tutto il mondo, con anteprime regionali e nazionali, una quarantina di ospiti italiani ed internazionali in dodici giorni di festival su spiagge mozzafiato ed altri luoghi incantevoli. Ed ancora, tavole rotonde, il grande fumetto contemporaneo, concerti e dj set d’autore negli scenari più suggestivi della Riviera del corallo.Un progetto firmato dalla Società Umanitaria di Alghero, che riannoda i fili della memoria guardando agli Anni Sessanta e Settanta, al periodo del Meeting internazionale del Cinema, quando la città catalana era una delle capitali europee del cinema internazionale. Un’epoca d’oro, in cui in Riviera non ci si stupiva di incontrare Liz Taylor o Roger Moore, di imbattersi nell’ultima produzione di Carlo Lizzani o di Francis Ford Coppola. Ma Cinema delle terre del mare non è un festival che vive di vecchi ricordi, è anzi fortemente proiettato nel futuro, con l’obiettivo di rilanciare Alghero come Città del cinema in Sardegna.