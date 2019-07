Condividi | Red 21:28 Domani mattina, in Via della Pineta, sarà inaugurato il mercato estivo. Un appuntamento settimanale, che ogni mercoledì, per tutta la mattina, fino a fine settembre consentirà a residenti e turisti di poter acquistare i prodotti locali, freschi a chilometro zero e garantiti della rete di vendita diretta più grande del mondo Mercato di Campagna amica a Cala Gonone



CALA GONONE - Campagna amica arriva anche a Cala Gonone. Domani, mercoledì 10 luglio, alle 8, in Via della Pineta, sarà inaugurato il mercato estivo. Un appuntamento settimanale, che ogni mercoledì, per tutta la mattina, fino a fine settembre consentirà ai residenti e ai tanti turisti di poter acquistare i prodotti locali, freschi a chilometro zero e garantiti della rete di vendita diretta più grande del mondo.



Ci saranno i prodotti dell’ortofrutta, miele, lumache, agricosmesi, il vino, l’olio ed i formaggi freschi e stagionati ovini e caprini. «In estate, oltre al mercato coperto di Nuoro, che si trova all’Exmè – spiega il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis – siamo presenti anche in alcune località turistiche del nostro territorio, come La Caletta il venerdì ed appunto Cala Gonone il mercoledì».



«Stiamo già calendarizzando anche diverse iniziative serali a tema per promuovere le nostre eccellenze che saranno accompagnate dalla musica e dallo street food. Le prima sono in programma giovedì 18 luglio a Nuoro, in Corso Garibaldi, un'altra a La Caletta il 7 agosto sulla pompia», conclude Salis.