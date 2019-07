Condividi | Red 21:51 Dopo Leonardo Polo, arriva l’ufficiale addio al gruppo consiliare per Monica Pulina e Giovanni Monti. Confermate tutte le indiscrezioni rilanciare da giorni dal Quotidiano di Alghero Guerra per la Giunta: implode la Lega



ALGHERO - Se non fosse tutto drammaticamente vero, in molti potrebbero pensare di trovarsi su “scherzi a parte”. Alguer.it lo aveva annunciato già da qualche giorno



Implode così il gruppo consiliare di Alghero ancora prima di iniziare i lavori. Una cosa del genere rischia di avere tutte le carte in regola per entrare di diritto tra i Guinness dei primati (politici). All’origine di tutto c’è la guerra in corso nel Carroccio per occupare la poltrona nella prima Giunta Conoci, che a questo punto dovrà decidere se strappare l’accordo sul turismo raggiunto qualche giorno fa con Eugenio Zoffili



Pulina e Monti giustificano l’addio alla Lega «a causa di scriteriati comportamenti, da taluni adottati, privi delle minime regole del confronto democratico». Mario Conoci comunque, pur alle prese con la composizione del difficile puzzle-Giunta, incassa la fiducia dei due (ex) leghisti.



Dopo la "fatwa" del presidente del Consiglio regionale Michele Pais, è arrivata qui la risposta dei consiglieri comunali, ora attesi dal primo test della nuova Legislatura, la seduta consiliare in programma lunedì 15 luglio.